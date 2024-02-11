الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض السلع الغذائية ضمن معارض "أهلًا رمضان"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض" أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بأسعارمُخفضة، والذي تقيمه بالمحافظة بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية، ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان" الجاري تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعدادًا للشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفيرالسلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح تجول المحافظ داخل المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر، ويتكون من أكثر من 20 باكية متفاوتة المساحات، تضم  كافة السلع الغذائية والاستهلاكية من: السكر، الأزر، المكرونة، زيوت الطعام، المسلى، الدقيق، ألبان، بيض المائدة، مخللات، منظفات، وبقوليات: فول، عدس، ولحوم وخضار وفاكهة، ومستلزمات الشهر الكريم من ياميش رمضان، بجانب مستلزمات الدراسة من كتب خارجية وكراسات وكشاكيل، بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني

يشارك في المعرض العديد من العارضين وشركات القطاع العام والخاص منها ضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة في تنفيذ المبادرة والتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المعارض والمنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، منهم: مجمع بياض العرب الصناعي"جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة"، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الشركة الوطنية للصناعات الغذائية والتوريدات العمومية شركة سجدة، شركة ميزة، شركة السلام، مصنع اللؤلوة لإنتاج المكرونة والدقيق، الشركة الفرنسية، سلسلة مكتبات هشام وعمرو، وغيرها من الشركات والسلاسل التجارية.

وأشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، فضلاُ عن توفير مستلزمات الدراسة وشهر رمضان، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

مشيرا إلى خطة المحافظة التي يتم تنفيذها حاليًا بالتزامن مع قرب شهر رمضان للتوسع في تنظيم وإقامة معارض على مستوى مدن المحافظة، حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح معرضين باهناسيا والواسطى، ليصبح معرض بني سويف المعرض الثالث، ويليه تباعا إقامة معارض مماثلة بباقى المدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية وشركات ومصانع القطاع العام والخاص والسلاسل التجارية

 

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بني سويف محافظ بني سويف شهر رمضان السلع الغذائية وكيل وزارة التموين

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