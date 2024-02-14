الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس المصرى الديمقراطى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية صلب

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية صلب في ظل الضغوط الشديدة، مشيرًا إلى أن الضغط على الفلسطينيين حتى وصولهم إلى رفح الفلسطينية تعني أن خطة الاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري تسير بنجاح من وجهة نظرهم.

وأضاف "سامي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لو دخل الفلسطينيون إلى الحدود المصرية لن تسمح لهم إسرائيل بالعودة مرة أخرى.

التحرك السريع دبلوماسيًا لمنع التوغل الشديد لإسرائيل

 

وطالب "سامي" الشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضه، لأن التهجير لهم يعني تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا الحكومة المصرية بالتحرك السريع دبلوماسيًا لمنع التوغل الشديد لإسرائيل وإصرارها على إدخالهم إلى مصر.

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ إلى أن مصر قدرها أنها هي المنفذ الوحيد للمساعدة للشعب الفلسطيني منذ عقود.

وعن بيان الحركة المدنية، قال النائب محمود سامي: لا تعليق على البيان، لأن الانخراط في مواجهة مباشرة أمر له حسابات مختلفة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وتابع نائب رئيس حزب المصري الديمقراطى: لا أعتقد في الوضع الحالي أن هناك شيئًا يمكن القيام به إلا بتضحيات جسيمة، متسائلًا هل نحن جاهزون لدفع تضحيات جسيمة أخرى في ظل وضع اقتصادي غير مستقر؟، متابعًا: لا أعتقد.

وكان قد أكد الحزب المصري الديمقراطي، فى بيان له، دعم الحزب للموقف الرسمي المصري الواضح برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، وأن استمرار جيش الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مخططه الهمجي، والشروع في هجوم لاجتياح رفح يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، الأمر الذي يفرض أساليب مختلفة في التعامل والتصدي، فتصرفات الاحتلال لم تعد تسعى فقط لممارسة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة، بل أصبحت تهدد الأمن القومي المصري بمحاولة إجبار شعبنا الفلسطيني الأعزل على النزوح القسري لسيناء.

مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية رفح الفلسطينية المصري الديمقراطي الوضع الاقتصادى تضحيات جسيمة

مواد متعلقة

حزب العدل: نتطلع إلى علاقات تشهد تعاونًا متجددًا وفعالًا بين مصر وتركيا

حزب العدل يدين الحملة الشاملة التى يشنها جيش الاحتلال على رفح الفلسطينية

9 توصيات لـ"مشروعات النواب " لوضع رؤية متكاملة للأنشطة الإقتصادية بـ"بني سويف"

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

الأكثر قراءة

عاجل.. المحكمة الدستورية تصدر قرارا بشأن تنظيم الخلاف حول المؤجر والمستأجر

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

السيسى وأردوغان يوقعان على عدد من الاتفاقيات بين البلدين

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

بث مباشر.. توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

جلال حمام

لا تمتحنوا صبر مصر.. فجيشها قادر

لواء. محسن الفحام

القائد.. والقرار

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية