الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

حزب حماة الوطن يرسل قافلة مساعدات من شاحنات إلى غزة (صور)

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أرسلت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، بقيادة اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، قافلة مساعدات تضم 3 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للأشقاء في قطاع  غزة، تشمل مواد غذائية جافة ومعلبات وملابس وبطاطين ومستلزمات طبية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، بقيادة الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، واللواء أ.ح أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الحزب.

دعم الشعب الفلسطيني

وقال اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، أمين عام الحزب بالقاهرة، إن هذه القافلة تم التبرع من طرف عدد من قيادات وكوادر أمانة القاهرة بالأمانة العامة والقطاعات والأقسام، مشاركة منهم فى رفع العناء عن أهالينا الصامدين في قطاع غزة.

وأضاف أن القيادة السياسية تهتم بالشعب الفلسطيني وتتواصل مع جميع الأطراف لوقف العدوان منذ اللحظة الأولى للهجوم على القطاع، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن بكل كوادره وأعضائه وقادته يدعمون الشعب الفلسطيني.

وتابع أن الحزب، بقيادة اللواء جلال هريدي، لم يتأخر في تقديم المساعدات لأهلنا في فلسطين، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المصريين والعرب، وأن الشعب الفلسطيني جزء من نسيج هذه الأمة.

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