الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: زيارة الرئيس التركى للقاهرة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، وعقد قمة ثنائية بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومحاط بالعديد من التحديات المتصاعدة في المنطقة العربية.

وأضافت «الهريدي»، في بيان لها، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك على هامش القمة المصرية التركية، رسم خارطة طريق لعودة التعاون المثمر بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تعزز العلاقات بين الشعبين وتمد أواصر السلام والتعاون، من خلال شراكات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

txt

النائبة ميرال الهريدى: الحوار الوطنى طوق نجاة لمواجهة التحديات الاقتصادية

txt

ميرال الهريدى: قرارات الرئيس تحقق أهداف الدستور فى حق المواطن بتوفير حياة كريمة

وأكدت أن الزيارة حملت التأكيد على الموقف المصري الثابت وغير القابل للتشكيك أو المزايدة تجاه دعم الأشقاء في فلسطين وحمل مصر مسئولية الدفاع المستميت عن حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة استكمال خطى التعاون بين مصر وقطر من أجل إنفاذ هدنة غير مشروطة ووقف إطلاق النار، مع إنفاذ أكبر كم من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لإنقاذ حياة الشعب الشقيق.

ورحبت عضو مجلس النواب بسعي مصر وتركيا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون، باعتبار أن مصر حاليًا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، فضلًا عن أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي التحديات الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية