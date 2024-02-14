برلمانية: زيارة الرئيس التركى للقاهرة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، وعقد قمة ثنائية بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ومحاط بالعديد من التحديات المتصاعدة في المنطقة العربية.

وأضافت «الهريدي»، في بيان لها، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك على هامش القمة المصرية التركية، رسم خارطة طريق لعودة التعاون المثمر بين البلدين، وفتح صفحة جديدة تعزز العلاقات بين الشعبين وتمد أواصر السلام والتعاون، من خلال شراكات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.

وأكدت أن الزيارة حملت التأكيد على الموقف المصري الثابت وغير القابل للتشكيك أو المزايدة تجاه دعم الأشقاء في فلسطين وحمل مصر مسئولية الدفاع المستميت عن حقوقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة استكمال خطى التعاون بين مصر وقطر من أجل إنفاذ هدنة غير مشروطة ووقف إطلاق النار، مع إنفاذ أكبر كم من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لإنقاذ حياة الشعب الشقيق.

ورحبت عضو مجلس النواب بسعي مصر وتركيا لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون، باعتبار أن مصر حاليًا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، فضلًا عن أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية.