الرئيس السيسى يتفق مع نظيره البرازيلى على ضرورة إيقاف إطلاق النار فى غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات بأكبر حجم ممكن، والحفاظ على أرواح المدنيين، مشددًا على أهمية الحل السياسي بإطلاق مرحلة ما بعد الحرب، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعرب الرئيس السيسي- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرازيلي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية بالقاهرة- عن تقديره لشخص الرئيس لولا دا سيلفا، مضيفًا:"التقدير والاحترام لشخصكم، فأنتم شخصية عظيمة تحظى بتقدير الشعب البرازيلي الذي منحكم ولاية رئاسية ثالثة بوصفكم شخصية ملهمة لدى البرازيليين والعالم".



وأضاف:"إننا نحتفي بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل"، منوهًا إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية".