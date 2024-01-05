الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"داو جونز" يغلق مرتفعًا بدعم أسهم القطاع المالى

داو جونز
داو جونز

أنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة، أمس الخميس، على ارتفاع، إذ دفعت أسهم القطاع المالي وبيانات الوظائف القوية المستثمرين إلى تأخير توقعاتهم للموعد الذي قد يشهد بدء خفض أسعار الفائدة.

 

ورغم ذلك، تكبد المؤشر "ناسداك" المجمع الخسارة الثالثة على التوالي مواصلا بدايته القاتمة للعام في ظل استمرار المستثمرين الذين يركزون على أسهم التكنولوجيا في البيع لجني الأرباح بعد تسجيلها ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.

 

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضًا 15.11 نقطة أو 0.32 % إلى 4689.70 نقطة، بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع 82.83 نقط ياة أو ما يعادل 0.57 % ليبلغ 14509.39 نقطة.

 

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 20.69 نقطة أو 0.06 % إلى 37450.88 نقطة.

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