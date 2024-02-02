"الزراعة" تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح الحجر في فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأفاد المشرف على الحجر الزراعي بأن السلطات الزراعية البرازيلية أخطرت الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق البرازيلية أمام صادرات مصر الزراعية من محصول البطاطس، بداية من أول شهر مارس القادم، مشيرا إلى أنه تم من قبل فتح السوق البرازيلية أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلية أمام الفراولة والتمور المصرية.

اتفاق فتح السوق البرازيلية

الجدير بالذكر، أن الحجر الزراعى المصري قد استقبل، في ديسمبر الماضي، نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات الدولية، وبحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البرازيلية بالقاهرة، وجرى الاتفاق على فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وكذا تبادل الرؤى حول بعض الموضوعات الفنية المتعلقة بتبادل السلع الزراعية بين الجانبين وسرعة الانتهاء منها، والتي كان من بينها البطاطس، وكذلك بحث سبل دعم العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجارى في المجال الزراعي بين مصر والبرازيل.

وكان قد شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والاتحاد الوطنى الفرنسي لمنتجى البطاطس في مجال دعم منظومة فحص واعتماد تقاوي البطاطس.

وعقب التوقيع على البروتوكول، قال "القصير" إن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية في البلدين.

وأكد "القصير" ضرورة أن تكون هناك نتائج إيجابية وملموسة لمذكرة التفاهم على أرض الواقع في البحوث وإنتاج التقاوي وتطوير معامل الأنسجة.

