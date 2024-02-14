الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إبراهيم الديب: زيارة الرئيس التركى تؤكد أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات

زيارة الرئيس التركي
زيارة الرئيس التركي

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل مباحثات الرئيسين عبدالفتاح السيسى، ورجب طيب أردوغان، خلال الآونة الاخيرة والتى تستهدف تنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى بجملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يسهم التعاون المصري التركي في تعزيزها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبعد هذه الزيارة الرسمية هناك تطلعات بوصول حجم التبادل بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويًا، خاصة وأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال  هذه الفترة وقود وزيوت معدنية وأسمدة، وحديد وصلب وملابس جاهزة، واستوردت آلات وأجهزة كهربائية ومنتجات كيماوية غير عضوية،  إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق، وهذا يؤكد حجم التبادل التجارى بين البلدين.

 

تأتى فى وقت شديد الأهمية والدقة

وأشار الديب، إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للقاهرة تأتى فى وقت شديد الأهمية والدقة،  وتأكيد على أن مصر تفتح حقبة جديدة فى العلاقات والتعاون بين مصر وتركيا فى مختلف المجالات، وتأكيد على نجاح الجهود المصرية فى المنطقة، وتتويجا للجهود المصرية التركية المشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مصر تتوسع خلال الفترة الأخيرة فى استثماراتها بشكل كبير، وهناك طفرة كبيرة فى المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهذا يعنى نجاح الجهود المبذولة والتى تستهدف سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان قد وصل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

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