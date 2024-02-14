الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين": زيارة أردوغان تدشين لمرحلة سياسية جديدة بين البلدين

من زيارة أردوغان
من زيارة أردوغان لمصر

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر تحظى بأهمية كبيرة؛ لا سيما وأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل حالة من الاضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ وتؤكد للعالم أجمع دور مصر المحوري والمؤثر واستحالة الاستغناء عن العلاقات معها.

وأضاف “أبو العطا”، في بيان له اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحمل دلالات مهمة للتقارب المصري التركي خلال الفترة الأخيرة بعد أكثر من 12 عاما على قطيعة كانت شبه كاملة بين البلدين، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن هذه الزيارة ستعيد رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق، والتنسيق في ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية وبما يحقق الكثير من المكاسب للبلدين.

 

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن هذه الزيارة ستزيد من التفاهم بين البلدين والوصول إلى نقاط اتفاق في الكثير من الملفات، ولعل أبرزها الملفات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن زيارة أردوغان لمصر بمثابة اعتراف واضح وصريح من تركيا بدور مصر المحوري والمهم في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أنها خطوة مهمة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية بين البلدين.


وأشاد رئيس حزب “المصريين”، بتطرق الرئيسين السيسي ونظيره أردوغان لوقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية وملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن مناقشة هذه الموضوعات يستهدف استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة بمثابة صفحة جديدة مهمة للعلاقات بين مصر وتركيا، وانطلاقا من كونهما قوتين كبيرتين وبما ينعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة، موضحًا أنها مكسب كبير للبلدين على مختلف النواحي وتحظى بتكثيف إعلامي ضخم.

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