عصام خليل عضوًا بمجلس الشيوخ.. والمصريين الأحرار يشكر الرئيس السيسي

وجه حزب المصريين الأحرار رئيسًا وقيادات وأعضاء أسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه لإصدار قرار جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار بمجلس الشيوخ.

وقال حزب المصريين الأحرار، إن ثقة الرئيس الغالية نبراسا على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

و أكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أن جميع أعضاء الحزب جنودًا إمناء على خدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار بلادنا ورخاء شعبنا.

وتوجه الحزب أمينًا عامًا ومكتب سياسي وهيئة عليا وجمعية عمومية بخالص التهنئة الدكتور عصام خليل علي هذه الثقة المستحقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا.