الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الرئيس السيسى يتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث فى الشارع المصرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيَّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه تقارير يومية شاملة ووافية عن الأوضاع في مصر.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن "الرئيس السيسي لا يكتفي بتلك التقارير لمعرفة ما يحدث في الشارع المصري، وإنما يتابع مواقع التواصل الاجتماعي بنفسه، وأثناء الافتتاحات يشير على سبيل المثال إلى هاشتاجات موجودة أو منشورات أو موضوع وتعليقات الناس عليه، ما يعني أننا أمام رئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث في الشارع".

وأشار الباز إلى أن الرئيس السيسي يعلم بوجود معاناة من غلاء الأسعار وظروف الحياة والمعيشة الصعبة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خلال فترة قليلة وزيادة المعاشات والإنفاق على ما يخص الصحة والتعليم.

وأكد أن العنصر البشري الذي يعمل في الصحة والتعليم عنصر أساسي في هذه المنظومة التي تقوم على البشر من عاملين وأطباء وأطقم تمريض وأساتذة الجامعات، ومن ثمَّ، فإن زيادة أجورهم نوع من الدعم لهم.

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