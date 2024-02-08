الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز عن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة: "الزيادة رايحة لناسها"

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه لا حديث سوى عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تحت مُسمى حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، كيفية تحويل تلك القرارات إلى إجراءات.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم ف إم"، أن القرارات الرئاسية شملت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بداية من شهر مارس، بزيادة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتابع: "الزيادات رايحة لناسها كل واحد عارف هو زاد قد إيه"، مشيرًا إلى أن تكلفة تلك الحزمة من القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه.

وأكد الباز، أن أي قرار لا بد أن يتحول إلى إجراء، حيث أعلن رئيس الوزراء، عن بدء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس.

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