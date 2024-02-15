الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للرئيس السيسى تُكرم اللواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية

جانب من تكريم اللواء
جانب من تكريم اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، تقديرا وشكرًا لحزب الحركة الوطنية المصرية بجميع قياداته وكوادره علي جهودهم خلال المرحله الماضية وفي الانتخابات الرئاسية.

وأشادت حملة الرئيس السيسي بالجهود الاستثنائية والمساهمات النبيلة للحزب، وقالت الحملة في نص التكريم المقدم لحزب الحركة الوطنية المصرية ولرئيس الحزب: لقد كنتم الركيزة الأساسية في كتابة فصل من تاريخ مصرنا العزيزة ولقد كان اجتهادكم وتعاونكم ضمانا لنجاح رسالتنا المبنية على العمل الجماعي التشاركي والتكامل والدعم المتبادل.

وتابعت الحملة في بيان لها: تفانيكم  في خدمة وطننا هو دليل على معدن أمننا الأصيل، الذي سطر المصرنا تاريخا مشرقًا من العزة والوفاء وتمنح هذه الشهادة تقديرًا وتحية لكيانكم ولكل فرد منكم، لقد كنتم الوتد الثابت بالإصرار والتميز، فليحفظ تاريخكم في سجلات الوطن.

ووجه اللواء رءوف السيد علي، الشكر لكل القائمين علي الحملة علي هذه اللفتة الطيبة التي ترسخ لكثير من معاني الوفاء والإيثار والمفاهيم الوطنية والتعاون والتشارك من أجل خدمة بلدنا ودعم مسيرتها الديمقراطية والتنموية.

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