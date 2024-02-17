السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أعلن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن استيائه مما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين، وستتخذ كل ما يجب عمله من أجل منع هذا المخطط وحماية حقوق أشقائنا في إقامة دولتهم المستقلة.

الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وظهر ذلك منذ دعمها القضية الفلسطينية منذ زمن الأربعينيات، وسيظل هذا الموقف راسخًا وثابتًا إزاء القضية الفلسطينية، ويتمثل في السلام الشامل للمنطقة بأكملها.

ولفت النائب زكي عباس إلى أن مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين لن ولم تنجح إسرائيل في الوصول إليه، وستظل القضية الفلسطينية محل اهتمام الدولة المصرية، وستظل رافضة هذا المخطط الصهيوني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التهجير جريمة إنسانية، ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.

وكان قد أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن نفي مصر القاطع لما تداوله بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريًا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام، والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعَّالة.

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