السبت 17 فبراير 2024
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سياسي

البرلمان يفتح ملف أزمة طلاب الدراسات العليا بكلية البيئة جامعة عين شمس

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري؛ بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته بلجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي حول أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وقالت النائبة أمل سلامة إنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة ووضع شروط إضافية، مما أدى إلى إهدار وقتهم وجهدهم وأموالهم طوال عامين، خاصة بعد أن تم إيقاف التسجيل في الأقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجئ.

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الكلية أجّلت التقديم للدراسات العليا بالماجستير لشهر يناير

وأضافت النائبة أمل سلامة، في طلب الإحاطة، أنه وفقًا لشكاوى الطلاب فإنهم حصلوا جميعًا على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022 /2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه منها؛ وعند التقديم للماجستير فوجئ الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي 2023/ 2024م، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجيستير لشهر يناير 2024م، وذلك لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا، وفتحت الكلية باب التسجيل على الانترنت ثم تم تحصيل مصاريف "المقابلة الشخصية" واستخراج الأوراق المطلوبة.

وأوضحت أن الطلاب فوجئوا بقرار "رئيس جامعة عين شمس" بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية "العلوم الاقتصادية- العلوم الإنسانية- العلوم التربوية والإعلام البيئي"، رغم أن الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الأقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة نظرًا لتخصصها في علوم البيئة، مما يمثل إهدارا لحقوق الطلاب وسلب وقتهم وجهدهم وأموالهم.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب حزب الحرية المصري وزير التعليم العالي الحرية المصري

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