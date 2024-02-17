الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى فى ضيافة جامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس الاجتماع الثالث لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، الذى يضم جامعات: "القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر وبنها".

حيث استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السادة نواب رؤساء جامعات التحالف: الدكتور محمد سامى عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمةالمجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور. السيد عبدالحميد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية نائبًا عن الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر، المهندس أحمد كمال نائبًا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء المكتب الفني للتحالف من جميع الجامعات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية من المقرر أن تكون فى بداية مارس المقبل لتمثل باكورة فعاليات التعاون المشترك بين جامعات التحالف.

كما ناقش الحضور العديد من مجالات التعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية، وتم طرح الأفكار والحلول الإبداعية التى تخدم قضايا الصناعة القومية والمشكلات الواقعية، وتخصيص عدد من الأبحاث العلمية لدعم وتطوير الصناعات وخاصة صناعات الألومنيوم والحديد والصلب وتقليل البصمة الكربونية، من خلال تحقيق الاستثمار الأمثل لمراكز الاستدامة بالجامعات.

كما ناقش الحضور عقد بروتوكول تعاون بين جامعات التحالف واتحاد الصناعات المصرية خلال مؤتمر جامعة عين شمس المقبل.

كما تبنى التحالف مبادرة تهدف لتنمية المجتمع ودعم القطاع الخاص والاقتصاد القومى.

وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب.