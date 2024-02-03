السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

في إطار التحول الرقمي قامت مستشفيات جامعة عين شمس بدور رائد في تعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متميزة في كلية الطب  لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز البارز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وذلك تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور  علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والدكتور  طارق يوسف  المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور  محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

واشتملت الدورات التدريبية على برنامج متخصص لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج  Microsoft Excel لتعزيز إدارة البيانات وإنشاء التقارير ويُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للمشاركين الطموحين الذين يسعون لتطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية.

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وكذلك إبراز مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet.
كخطوة فعّالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستثمار البيانات بشكل فعّال في مستقبل المشاركين.

وكان البرنامج بقيادة الدكتور. طارق عبد الفتاح وفتح المجال للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي لتحقيق أكبر استفادة.

ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

 

وفي سياق آخر حصدت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس العديد من المراكز الأولى، وذلك فى ختام ملتقى الإبداع الخامس لكليات التربية النوعية، والذي شاركت فيه الكلية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. و

مبادرة مبتكرة قدراتهم الرقمية مساراتهم المهنية لتحسين مهارات التحول التحول الرقمي الدورات التدريبية

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