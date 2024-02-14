"المصريين الأحرار" يشيد بجهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتورعصام خليل، بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة حيال الأزمة الفلسطينية ودورها العظيم على كافة الاصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لمساندة ودعم الأشقاء واضحًا للقاصي والداني.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن محاولات إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أمرًا محال، ولا سبيل الإ قيام الدولتين واستقرارالأشقاء وفق حدود 67 عاصمتها القدس؛ وإذ نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية اتخاذ ما يناسب لحفظ استقرار وسلام الأمن القومي المصري.



وأكد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والأشقاء الذين يعانون هجمات وحشية ومجازر غير إنسانية من جانب الاحتلال والتي أمتدت وصولًا بمدينة رفح الفلسطينية؛ مما يسقط قناع أصحاب فزاعة حقوق الإنسان والمجتمع الدولى الذين يكيل الأمور بمكيالين ويلتزم الصمت أمام الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.

ورفض حزب المصريين الأحرار بشكل قاطعا ما يصدرعن حفنة من الأبواق الحنجوريه الزائفة والتي تحيا على محاولة الظهور للسطح بالمزايدة على حساب الوطن، ولا مجال للمغالاة على الدول المصري والقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية والتي تتعامل معها مصر باعتبارها قضية القضايا.

ويجدد الحزب رئيسًا وأعضاء دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويض وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق دور مصر الرائد حيال قضية الاشقاء.