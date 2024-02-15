الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"سياحة النواب": قرار رفض تبليط هرم منقرع طمأن الرأى العام

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار اللجنة العلمية الرافض لمشروع تبليط هرم منقرع، والذي أحدث حالة من الرضا والطمأنة لدى الرأي العام.
وأكدت نورا علي، في تصريحات صحفية لها، أن القرار يعظم من القيمة الأثرية للهرم ويشير إلى قوة ما تملكه مصر من ثروات علمية قادرة على حماية تراثنا الحضاري والأثري.
وأشارت نورا علي، إلى أنها تواصلت مع وزير السياحة أحمد عيسى منذ الإعلان عن المشروع حيث إنه يتعلق بحضارة وطن عظيم لا يصح بأي شكل من الأشكال التجربة التعامل معه دون دراسة علمية واضحة ودقيقة.

txt

النائبة نورا على تستقبل رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

txt

"سياحة النواب": قرارات السيسى تاريخية وتدعم المصريين فى مواجهة التحديات


ووجهت الشكر والتقدير لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى لاستجابته لنبض الشارع وحرصه على طمأنة الرأي العام بتشكيله هذه اللجنة العلمية التي ضمت كوادر وكفاءات وطنية متميزة.
وشددت على ضرورة عدم القدوم على مثل هذه المشروعات الدقيقة دون دراسات علمية جادة وحقيقية وكشف كافة الأمور على الرأي العام، حفاظًا على تراثنا من ناحية، وعدم إحداث بلبلة لدى الشارع من ناحية أخرى.
 

النائبة نورا على لجنة السياحة مجلس النواب تبليط هرم الرأي العام

الأكثر قراءة

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

دلالات زيارة الرئيس التركى أردوغان لمسجد الإمام الشافعى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى