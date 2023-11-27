النائبة نورا علي تستقبل رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

استقبلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، شو بينغ، نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية.

جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمقر مجلس النواب، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وشهدت أروقة المجلس عقد جلسة مباحثات بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ووفد صيني رفيع المستوى برفقة نائبة رئيس المقاطعة.

وتبادل الطرفان بحث آليات العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

كما شهد اللقاء استعراض حجم النجاحات والإنجازات، وكذلك حجم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.