الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نورا علي تستقبل رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

استقبلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، شو بينغ، نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية.

جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمقر مجلس النواب، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وشهدت أروقة المجلس عقد جلسة مباحثات بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ووفد صيني رفيع المستوى برفقة نائبة رئيس المقاطعة.

وتبادل الطرفان بحث آليات العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

كما شهد اللقاء استعراض حجم النجاحات والإنجازات، وكذلك حجم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.

النائبة نورا على النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

مواد متعلقة

اليوم.. "سياحة البرلمان" تُناقش إجراءات رفع كفاءة المنشآت الفندقية

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن هويات الفلسطينيين الذين تعرضوا لإطلاق النار فى ولاية فيرمونت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟