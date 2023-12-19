الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

آية مدنى تهنئ الرئيس بفوزه بفترة جديدة: "كمل جميلك و100 مليون معاك"

آية مدني
آية مدني

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة لدورة رئاسية جديدة، وحصوله على ثقة الشعب بأغلبية ساحقة بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 شخصًا، وبنسبة بلغت 89.6% من أصوات الناخبين.

txt

"الجارديان" تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ثقة الشعب المصري 
وقالت "مدني"، إن الأعداد الغفيرة التي صوتت للرئيس السيسي، تؤكد ثقة الشعب المصري في سيادته ورغبة المصريين بأن يتم استكمال الإنجازات التي بدأها، وكأنهم يبعثون برسالة حب مفادها "كمل جميلك و100 مليون مصري معاك".

txt

"الشعب صنع البهجة".. تعليق النائب عصام هلال على فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

وعي الشعب المصري
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حشود الناخبين التي تراصت أمام اللجان، في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد بما لا يدعو للشك أن الشعب المصري واع لكل ما يحاك بجانبه ويعلم جيدًا خطورة هذه الفترة، وأن ختياره تجديد الثقة في الرئيس السيسي تبعث برسالة أنه رجل المرحلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، أمس الإثنين، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة بين 10 و13 ديسمبر الجاري، داخل مصر، بنسبة 89.6%، حيث حصد 39 مليونا و702 ألف صوت من إجمالى عدد أصوات صحيحة، بينما عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.

بينما حصل المرشح حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

النائبة آية مدني الانتخابات الرئاسية فوز الرئيس السيسي دعم المصريين للرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

خبير أوابك: روسيا تبدأ إنتاج الغاز المسال رغم العقوبات الأمريكية

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

استعدادًا للشتاء.. "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

انفجار أسطوانة غاز وراء حريق شقة ومصرع فتاة بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)