آية مدنى تهنئ الرئيس بفوزه بفترة جديدة: "كمل جميلك و100 مليون معاك"

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة لدورة رئاسية جديدة، وحصوله على ثقة الشعب بأغلبية ساحقة بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 شخصًا، وبنسبة بلغت 89.6% من أصوات الناخبين.

ثقة الشعب المصري

وقالت "مدني"، إن الأعداد الغفيرة التي صوتت للرئيس السيسي، تؤكد ثقة الشعب المصري في سيادته ورغبة المصريين بأن يتم استكمال الإنجازات التي بدأها، وكأنهم يبعثون برسالة حب مفادها "كمل جميلك و100 مليون مصري معاك".

وعي الشعب المصري

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حشود الناخبين التي تراصت أمام اللجان، في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد بما لا يدعو للشك أن الشعب المصري واع لكل ما يحاك بجانبه ويعلم جيدًا خطورة هذه الفترة، وأن ختياره تجديد الثقة في الرئيس السيسي تبعث برسالة أنه رجل المرحلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، أمس الإثنين، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الفترة بين 10 و13 ديسمبر الجاري، داخل مصر، بنسبة 89.6%، حيث حصد 39 مليونا و702 ألف صوت من إجمالى عدد أصوات صحيحة، بينما عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و483 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361.

بينما حصل المرشح حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.