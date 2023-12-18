الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشعب صنع البهجة".. تعليق النائب عصام هلال على فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

النائب عصام هلال
النائب عصام هلال

علق النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، قائلًا: "الشعب صنع البهجة".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن هناك استحقاقات انتخابية قادمة وسنرى جموع المصريين فيها، مثلما شهدناه في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع أن حزب مستقبل وطن، أمتلك من الخبرات السياسية والانتخابية، جعلته في الصفوف الأولى في الحشد وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الحياة السياسية.

ونوه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بأننا لا نريد أن نحتكر الحياة السياسية في مصر، بل المشاركة مع كافة الأحزاب من أجل النهوض بمصر في جميع الأحداث.

الشعب صنع البهجة النائب عصام هلال الرئيس السيسي الحياة اليوم فضائية الحياة مستقبل وطن

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