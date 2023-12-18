"الشعب صنع البهجة".. تعليق النائب عصام هلال على فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

علق النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، قائلًا: "الشعب صنع البهجة".

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن هناك استحقاقات انتخابية قادمة وسنرى جموع المصريين فيها، مثلما شهدناه في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع أن حزب مستقبل وطن، أمتلك من الخبرات السياسية والانتخابية، جعلته في الصفوف الأولى في الحشد وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الحياة السياسية.

ونوه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بأننا لا نريد أن نحتكر الحياة السياسية في مصر، بل المشاركة مع كافة الأحزاب من أجل النهوض بمصر في جميع الأحداث.