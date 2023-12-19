الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الجارديان" تسلط الضوء على الفوز الكاسح للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على الفوز الكاسح للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي أعلنت نتائجها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين، ليتولى بذلك الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي حصل على نسبة أصوات بلغت 89.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة متفوقًا على منافسيه الثلاثة، موضحة أن الفترة الرئاسية المقبلة هي الثالثة للرئيس المصري.

احتفالات بالفيوم بعد فوز السيسي في انتخابات الرئاسة (صور)

 

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بطريرك الاقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

 

جهود مصر لتجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني


وتشير الصحيفة، في الوقت نفسه، إلى أن انتخابات الرئاسة الحالية، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10- 12 ديسمبر، تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودًا كبيرًا من أجل تجاوز الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والناجمة عن الصراع المسلح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وتلفت الصحيفة في هذا الصدد إلى شهادة بعض الناخبين الذين أكدوا أن تداعيات الحرب في غزة هى التي عززت اختيارهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، وهي الحرب التي وصفها الرئيس السيسي شخصيًا بأنها "تمثل تحديًا كبيرًا لمصر".
وتسلط الصحيفة كذلك الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في أعقاب إعلان فوزه في الانتخابات، والتي قال فيها: "إن اصطفاف المصريين أمام اللجان الانتخابية لم يكن فقط من أجل اختيار رئيسهم، ولكن للتعبير أمام العالم بأسره عن رفض الشعب المصري للحرب غير الإنسانية في غزة".
وتوضح الصحيفة أن الانتخابات شهدت تنافسًا بين أربعة مرشحين، لافتة إلى ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية أن الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو التعددية السياسية في البلاد.
وتوضح الصحيفة أن الرئيس السيسي تولي الحكم لأول مرة في مصر عبر الانتخابات التي أجريت عام 2014 ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 2018، حيث حصل في كلتى المرتين على نسبة أصوات بلغت 97 بالمائة من إجمالي الأصوات.
وتشير الصحيفة إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة في شرق القاهرة يعد أحد أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي في السنوات الماضية، والتي وصفها الرئيس السيسي بأنها "تمثل انطلاقًا للجمهورية الجديدة".
وتشير الصحيفة، في الختام، إلى ما ذكره الرئيس السيسي، خلال كلمته في أعقاب فوزه بالانتخابات، والتي وجه فيها رسالة للشعب المصري، يقول فيها: "أجدد العهد معكم ببذل كل الجهد للاستمرار في عملية البناء للجمهورية الجديدة، والتي نأمل جميعًا أن تأتي ملبية لرؤيتنا المشتركة".

الجارديان الانتخابات الرئاسية السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي

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