متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: الرئيس السيسى خاطر كثيرًا منذ ظهوره على الساحة

أوضح القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، حجم المسئولية التي تقع على عاتق الرئيس السيسي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، قائلًا: "إن المسئولية منذ البداية وهي كبيرة، وفخامة الرئيس السيسي خاطر كثيرًا منذ أن ظهر على الساحة، وهذه المرة تعتبر المسئولية أكبر، لكن الدوافع إيجابية حسب ظني لدى الرئيس".

الرئيس يستشعر المسئولية بشكل أكبر بصفته القائد

وأضاف القمص موسى إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن أرقام الأصوات التي صوتت للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية تقدم رسالة للرئيس بأن "نحن معك"، لافتًا إلى أن الرئيس يستشعر المسئولية بشكل أكبر بصفته القائد ورأس الدولة ومعه كل المسئولين في الدولة.