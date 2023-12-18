العاملون بـ"الرقابة المالية" يُهنئون الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع أعضائها، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة بعد المشاركة غبر المسبوقة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين لسيادته السداد والتوفيق والنجاح.

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

كما أوضح أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت.