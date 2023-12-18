بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.. "السيسى شعب مصر اختاره" ترند تويتر

أعلنت منذ قليل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي لها، نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، بفوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية في ولاية ثالثة لمدة 6 سنوات.

عدد أصوات المرشحين

كما كشفت الهيئة خلال المؤتمر عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأربعة بالترتيب، فكان الأعلى أصواتًا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.9%.

بينما حصل حازم عمر على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5، فيما حصل فريد زهران على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة4%، بينما حصد يمامة 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وبمجرد الإعلان عن فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية، اجتاح هاشتاج "السيسي شعب مصر اختاره" مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح الترند الأول على موقع "إكس" تويتر سابقًا، وانهالت التهاني بفوز الرئيس السيسي.

هاشتاج السيسى شعب مصر اختاره

وحسب أداة جوجل ترند فإن الهاشتاج السيسي شعب مصر اختاره زاد معدل البحث عليه بموحب 42 عملية بحث في الدقيقة قبل ربع ساعة من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، ووصل إلى ذورته خلال الساعة 3 عصرًا أي بعد المؤتمر بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة

وتقول الأداة إن أكثر المشاركين على ذلك الهاشتاج من محافظة شمال سيناء بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم الوادي الجديد بموجب 67 عملية بحث في الدقيقة تلاها بورسعيد 62 عملية بحث في الدقيقة، وأسيوط والإسماعيلية 61 عملية بحث في الدقيقة.

وتضمن المؤتمر الذي عقدته الهيئة إعلان نسب التصويت من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت عددها 44288636 صوتًا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 أصوات بنسبة 1.1%.

ووفق المستشار حازم بدوي فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8%، إذ بلغ عدد المقيدين في قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبًا.

بينما تؤكد أداة social search أن هناك 429 ألف تغريدة على هاشتاج السيسي شعب مصر اختاره، من قبل 165 مستخدما لموقع التدوينات الصغيرة

وتحدد المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 وقت الطعن بنص: “لكل مرشح شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتختص المحكمة الإدارية العليا في فصل تلك الطعون وفي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل عام”.