رسميًا.. آية مدنى تحمل الشعلة الأوليمبية فى باريس 2024

اختارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 البطلة المصرية السابقة في الخماسي الحديث، النائبة البرلمانية آية مدني لتمثل مصر في جولة الشعلة الأوليمبية في باريس.

وسبق لـ"مدني" حمل الشعلة الأوليمبية خلال جولة الشعلة بمصر قبل أوليمبياد أثينا 2004 ثم حملتها كرة أخرى في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية عام 2018، وكان آخر من حمل الشعلة الأوليمبية في الأوليمبياد الصيفية من المصريين المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وذلك في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية ريو 2016.

ويأتي اختيار آية مدني على خلفية سيرتها الذاتية المليئة بالإنجازات الرياضية المصرية والعالمية.