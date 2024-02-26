الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: الانفراجة الكبيرة للسلع والمنتجات من الجمارك سببها الرئيسي صفقة رأس الحكمة

النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي

ثمن النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الحكومة بحصر السلع والمنتجات بالجمارك المصرية تمهيدا للإفراج عنها.

 

وأشار بدراوي، في بيان له اليوم، إلى أن إجمالي السلع والمنتجات المختلفة المتواجدة بالجمارك المصرية يبلغ مقدارها أكثر من مليار و300 ألف دولار أمريكي.

 

وأكد بدراوي، أن هذا الأمر يأتي كنتيجة مباشرة لصفقة رأس الحكمة وضخ الاستثمارات المباشرة بها وهو ما أدى إلى ارتياح كبير في السوق المصري وثقة كبيرة في الاقتصاد القومي وتوفير النقد الأجنبي ولولا تلك الصفقة لما كنا نتحدث اليوم عن الإفراج عن تلك السلع والمنتجات والتي ستنعكس على السوق المصري وستعمل على انخفاض كبير لأسعار السلع وبالتالي انخفاض نسب التضخم خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك لذلك ستكون الأولوية للسلع الغذائية والأعلاف للعمل على انخفاض أسعار اللحوم والفراخ ومنتجاتها من ألبان وبيض المائدة وغير ذلك كما أن الأولوية كذلك ستكون للأدوية ومستلزمات الإنتاج من أجل دوران عجلة الإنتاج.

 

كما أشاد بدراوي، بتعديل البنك المركزى المصرى  من حساباته، بحيث يتم إدخال البضائع الموجودة فى الجمارك، وتكون فرصة للتداول يتم استخدامها يوميا، خاصة وأن هناك أدوية ناقصة فى السوق وصناعات متوقفة وقطع غيار غير موجودة، مما يجعل عجلة الإنتاج تدور.

 

وأشاد النائب بسرعة تحرك الحكومة في هذا الملف الهام والذي ينعكس مباشرة على المواطن المصري وسيكون مردوده إيجابي وقال إن تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية للهيئة العامة للجمارك بالعمل على سرعة الانتهاء من هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري وتعرف مدى المعاناة التي يتعرض لها خاصة وأن هناك بعض البضائع غير موجودة فى السوق وهناك ماكينات متوقفة فى المصانع لعدم وجود قطع الغيار، مما أدى إلى توقف مصانع وشركات عن العمل، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى الفول الصويا والذرة والقمح المستورد من الخارج.

 

وتوقع النائب، أن تشهد الفترة القادمة انفراجة أكبر خاصة مع البدء في مشروع رأس الحكمة وضخ الأموال لتلك الصفقة والتي ستظهر تأثيرها الإيجابي على كل نواحي الحياة المصرية من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة.

النائب محمد بدراوى مجلس النواب حصر السلع الجمارك المصرية إجمالي السلع صفقة رأس الحكمة

مواد متعلقة

أبريل المقبل.. انطلاق بطولة السباحة لمراكز الشباب في الغردقة

"خطة النواب": تأجيل مناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة الطيران لحضور الوزير

"النواب" يناقش طلب إحاطة بشأن تضمين مادة حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية

نواب يشيدون باتفاقية مصر وألمانيا بشأن تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

علاء عابد يطالب وسائل الإعلام بضرورة الاهتمام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة

البرلمان يوافق نهائيًا على اتفاقية بين مصر وألمانيا بشأن تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات

البرلمان يوافق على اتفاقية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن الصناعة الخضراء المستدامة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد غدًا الإثنين

الأكثر قراءة

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

الرئيس يتابع حالتها.. القصة الكاملة لـ"فتاة الشروق" حبيبة الشماع

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-2-2024 بالجنيه المصرى وعالميا بالدولار

تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الفنان الراحل فادى إبراهيم

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟

مستعمرون يقتحمون الأقصى والاحتلال ينصب برجا لكاميرات مراقبة على السور الغربي

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة