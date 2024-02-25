الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد صفقة رأس الحكمة.. كم تبلغ ديون مصر الخارجية المستحقة 2024؟

رأس الحكمة
رأس الحكمة

ديون مصر الخارجية المستحقة عام 2024؟، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

ديون  مصر الخارجية المستحقة عام 2024 

كان البنك المركزي المصرى،  نشر فى بداية فبراير الحالى أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد لهذا العام، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأشار بيان المركزى الذى نشر مؤخرا إلى أن الديون تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.

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وأضاف التقرير أنه يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وأوضح البيان أن الديون الخارجية المستحقة للسداد سوف تنخفض إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي 2023، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022.

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 صفقة رأس الحكمة

يتوقع العديد من الإقتصاديين  أن يتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 11 مليار دولار، بعد تحويل الودائع الإماراتية إلى استثمار أجنبي مباشر، في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في إطار اتفاق مصري إماراتي أُعلن عنه أول أمس  الجمعة 23 فبراير 2023

تحويل الودائع الإماراتية إلى جنيه 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صرح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الجمعة الماضي، بأنه سيتم تحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى الجنيه المصري خلال أسبوع، ثم بعد شهرين سيتم تحويل الـ 6 مليارات دولار المتبقية إلى الجنيه المصري، على أن تستخدم الأموال المحولة بالجنيه لتنفيذ المشروع.

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