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مصر

نتائج "رأس الحكمة".. تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

عبدالعزيز السيد
عبدالعزيز السيد

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف تشهد تراجع ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي سينعكس على أسعار الدواجن في السوق، مشيرًا إلى أن عقب صفقة رأس الحكمة سيكون لها مردود في السوق على توفير الدولار.

وأوضح "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سوق الدواجن  يحتاج إلى توفير الخامات واستمرارية الإفراجات، الأمر الذي ينتج عنه تراجع في أسعار الدواجن، حيث إن الدواجن من السلع الحية التي تعتمد علي العرض والطلب، ولا يوجد بها احتكار للتخزين.

وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من الكميات التي سيتم طرحها في الأسواق خلال الفترة الحالية لتلبية إحتياج السوق المصري خاصة قبل شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى تراجع استهلاك المواطنين للدواجن، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة ستكون كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، خاصة مع زيادة استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان بنسبة 25٪.

وقال إن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الوقت الحالي، معللا ذلك بالارتباط الوثيق بين أسعار الأعلاف والأسواق العالمية، إضافة إلى أن مصر تعتمد بنسبة 85٪ على استيراد الأعلاف من الخارج، موضحًا أن فصل الشتاء يزيد من تكاليف الإنتاج بسبب التدفئة والأمصال.

ولفت إلى أن السوق لا يوجد به أي أزمة قبل شهر رمضان، ولكن هناك ارتفاع في أسعار الدواجن وهذا تماشيا مع أسعار الأعلاف، متوقعًا تراجع الأسعار خاصة مع توفير الدولار وزيادة الأفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف من فول الصويا والذرة الصفراء.

وأضاف أن أسعار الدواجن شهدت تراجع ملحوظًا، حيث تراجعت الأسعار من 95 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

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