الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"قومي ذوي الإعاقة": مبادرة "أسرتي قوتي" تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

 الدكتورة إيمان كريم
 الدكتورة إيمان كريم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مبادرة "أسرتي قوتي" تهدف لدعم أشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوعية أسرهم بالحقوق والقوانين والخدمات التي تقدمها الدولة لأبنائهم.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن سبب اختيار اسم المبادرة "أسرتي قوتي"، يعود إلى أن الأسرة هي مصدر القوة والأمان لأشخاص ذوي الهمم، فكان لابد من توعية الأسر أولا للتعرف على طرق التعامل مع شخص من ذوي الهمم وكيفية تمكينه في المجتمع، فالتوعية لا تقتصر على الأب والأم فقط، بل كل الأفراد.

دورات تدريبية لهم لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المجتمع

وأضافت، أن المبادرة تنتشر في جميع محافظات الجمهورية سواء في القاهرة أو الإسكندرية والبحيرة والشرقية ودمياط وقنا وأسيوط وبني سويف وسوهاج، ونقوم بعمل دورات تدريبية لهم لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المجتمع والخدمات التي تقدمها لهم الدولة في مجال التعليم والصحة"، مؤكدة استمرار هذه المبادرة حتى العام القادم.

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القومي لذوي الإعاقة مبادرة أسرتي قوتي تهدف المجتمع ذوي الهمم دورات تدريبية

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