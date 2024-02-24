السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر وإريتريا.. علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام المتبادل

مصر وإريتريا
مصر وإريتريا

ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993. 

وتعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات تميزا ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، واتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ وبدأ ذلك من ما قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافًا بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبي آنذاك، واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"  أبرز المعلومات: 

_ يرتبط البلدان بعلاقات تايخية وتعاون وثيق.

_تعد إريتريا حليفا استراتيجيا رئيسيًا لمصر في منطقة القرن الأفريقي. 

_هناك تنسيق دائم بين البلدين بشأن قضايا الأمن الإقليي.

العلاقات المصرية الإريترية

_يلعب البلدان دورًا بارزا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. 

_يحرص البلدان علي تبادل الزيارات لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. 

علاقات تاريخية إريتريا مصر وإريتريا المنطقة منطقة القرن الإفريقي

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