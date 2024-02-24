السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تبرز 7 نقاط مهمة بشأن مشروع تطوير "رأس الحكمة”

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أعلنت الحكومة عن تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لخطط ومنظومة تستغل كل متر مربع في هذه الأراضي، من بين ما تناولته الحكومة ضمن حملة التطور مشروع رأس الحكمة 2024، الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب المصري وعمل الاستثمارات المربحة للبلاد.

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهمية مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة": 

-وقعت الحكومة المصرية مع شركة إماراتية أكبر صفقة استثمارية.

-المشروع هو تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي. 

-تأتي الشراكة في ضوء الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

مشروع رأس الحكمة 2024

-يتضمن جزءًا ماليًا يتم سداده كمقدم وجزء آخر عبارة عن حصة من الأرباح.

-الجزء المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في شهرين بإجمالي 35 مليار دولار. 

-أعلن رئيس مجلس الوزراء عن أنه سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع. 

-يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار. 

 

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