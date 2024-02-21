الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ علوم سياسية: العرب يستطيعون الضغط على أمريكا لوقف انتهاكات إسرائيل

انتهاكات إسرائيل
انتهاكات إسرائيل

قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المصرية لمساندة القضية الفلسطينية بدأت من 7 أكتوبر، ومصر تخوض معركة دبلوماسية بكل ما تحمله الكلمة، فاليوم مصر كانت أمام محكمة العدل الدولية وبالأمس كانت أمام مجلس الأمن نخوض معركة كبيرة جدًا لدعم الشعب الفلسطيني. 

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المعركة أصبحت ليست لدعم الشعب الفلسطيني فقط وإنما معركة عربية خالصة، ومصر تساند وتبذل جهود علي قدم وساق، ولكل المشككين في الدور المصري، فإن مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة في كلمته بالأمس أشاد بالدور المصري والجهود والدور القوي الذي  تقوم به الحكومة والدبلوماسية المصرية. 

مصر تخوض معركة دبلوماسية بكل ما تحمله الكلمة لدعم الشعب الفلسطيني 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أمريكا تدعم إسرائيل بدون قيد أو شرط، ولابد أن تتوقف عن ذلك، والكثير من المثقفين العرب يقولون إن إسرائيل  تضغط علي أمريكا، والعرب هم من يستطيعون أن يضغطوا علي أمريكا لوقف انتهاكات إسرائيل. 

استاذ العلوم السياسية مصر أمام محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية أمريكا إسرائيل العرب

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