الأربعاء 21 فبراير 2024
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كاتب صحفى: لقاء الرئيس السيسى والحكيم يؤكد انفتاح مصر وتعاونها مع كل الأطراف

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عمار الحكيم

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن لقاء الرئيس  عبدالفتاح السيسي مع عمار الحكيم الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أحد اللقاءات المهمة والمتكررة لعمار الحكيم، فهو من الشخصيات العراقية المتوازنة التي تغلف المصالح الوطنية وتميل وتدعم انفتاح العراق على محيطه العربي.

 انفتاح مصر واتصالاتها المستمرة والمتكررة والمتواصلة مع مختلف الأطراف

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أكبر دولة عربية في المنطقة، واستقبالها لعمار الحكيم جزء من انفتاح مصر واتصالاتها المستمرة والمتكررة والمتواصلة مع مختلف الأطراف، واللقاء يأتي في ظروف إقليمية متوترة بسبب الحرب على قطاع غزة، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في هذا التوقيت، كما أنها فرصة للاطلاع واستعراض جهود مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب العبثية التي تواصل التدمير والقتال للمدنيين الأبرياء في القطاع.

الجهود المصرية المتواصلة من أجل إدخال المساعدات

وأشار "السعيد" إلى الجهود المصرية المتواصلة من أجل إدخال المساعدات وإطلاق مسار سياسي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، فضلًا عن أهمية البعد الثنائي لمصر، إذ إنّها أحد أهم الدول الداعمة للعراق وعروبتها، فضلًا عن التعاون بين مصر والعراق على المستوى الثنائي، أو الثلاثي مع الأردن، أو في إطار التعاون العربي والإسلامي.                                

            

 

الكاتب الصحفي أسامة السعيد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي المساعدات عمار الحكيم العراق غزة

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