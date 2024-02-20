الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة 22 ضابطًا وجنديًا خلال 24 ساعة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إصابة 22 ضابطًا وجنديًا في معارك في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 572، بينهم 235 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي.

وأعلنت منظمة اليونيسف في بيان لها، أن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارًا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 22 ضابط قطاع غزة معارك لـ24 الماضية

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