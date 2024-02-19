جمال القليوبى: مصر لديها رؤية واضحة تستطيع تقدمها لمن يريد أن يستثمر لديها

قال الدكتور جمال القليوبي، عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، إن هناك التزامًا من القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، على مقابلة كل الشركات العاملة مع الدولة المصرية والشركاء الأخرى.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن دعم القيادة السياسية في مصر للشركاء التنفيذيين أدى إلى التزام الشركاء بالكثير من الاستراتيجيات لعمليات البحث والتنقيب، ورفع كفاءة الإنتاج والالتزام في كل المشروعات التي تم التعاقد عليها، مؤكدًا أن هذا التشجيع والدعم من القيادة السياسية، أدى إلى أن هذه الشركات لديها خطط واضحة على ما تحتاجه مصر.



دعم القيادة السياسية في مصر للشركاء التنفيذيين

وأشار إلى أن مصر لديها رؤية واضحة، تستطيع أن تقدمها لمن يريد أن يستثمر لدى مصر، موضحًا أن هذا الالتزام يتماشى مع آليات احترام الاقتصاد المصري والحفاظ عليه.