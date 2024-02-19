كيف تسهم الزراعة الذكية في دعم الأمن الغذائي؟.. استشاري التنمية المستدامة يرد

قال الدكتور صفى الدين متولى أستاذ التنمية المستدامة، إن الزراعة الذكية هي إدخال الرقمنة والميكنة وهي عبارة عن الاستخدام الذكي في العمليات الزراعية وانتاج البذور واستخدام الهندسة الوراثية، حيث تسهم الزراعة الذكية في دعم الأمن الغذائي.

وأضاف متولى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الدولة لديها جهود في استخدام المنظومة الغذائية العالمية والتأقلم مع التغيرات المناخية، موضحا أن لكي يستفيد منها المزارع والفلاح من خلال التطبيق الجديد وهو "هدهد" المساعد الذكي للفلاح الذي يتم إطلاقه في إطار خدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية.



تطبيق "هدهد" المساعد الذكي للفلاح

وأوضح أستاذ التنمية المستدامة، أن كل فلاح لديه حاليًا موبايل ويتوافر تطبيق على الهاتف المحمول باللغة العربية، حيث يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين.



وتابع صفي الدين متولي، يوفر هدهد محتوى إرشادي رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.