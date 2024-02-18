الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلف "حق عرب": الشركة المتحدة عاملة مجهود رائع في الدراما

حق عرب
حق عرب

قال محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب"، إن المسلسل دراما اجتماعية شعبية، مؤكدًا أن موسم رضمان القادم سيكون مميزًا في الدراما، ومنذ الحلقة الأولى للمسلسل وطوال الـ30 حلقة سنكون مستمتعين.

وأضاف "حمدان" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الشركة المتحدة عاملة مجهود رائع وجبار في الدراما، وفيما يقدم على شاشات المتحدة. 

"حق عرب" بطولة أحمد العوضي

وتابع "حمدان"، أن الفنان أحمد العوضي عامل طاقة ومجهود غير عادي فى مسلسل "حق عرب"، وكذلك كل فريق العمل، وأعد المشاهدين بمسلسل درامي يحترم عقليتهم، ونشوف 30 حلقة مهمة جدًا، مشيرًا إلى مشاركة وجوه شابة لأول مرة في التمثيل.

مسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي دراما اجتماعية شعبية موسم رضمان الحلقة الأولى دينا فؤاد فريق العمل الشركة المتحدة

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