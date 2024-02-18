خبير اقتصادى عن معارض "أهلًا رمضان": الدولة لا تستهدف الإضرار بالتجار

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن سياسة المعارض المجمعة التي تقيمها الحكومة يكون لها دور في ضبط الأسعار، معتبرا أنها الآلية الأهم على الإطلاق في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود السلع الأساسية في هذه المعارض بأسعار عادلة يترتب عليه أن التجار خارج هذه المعارض لا يبالغون في زيادة الأسعار خشية من أن يتركهم المستهلك ويتوجه لهذه المعارض، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف الإضرار بالتجار بل تدعم الدولة القطاع الخاص.

إطلاق هذه المعارض مبكرًا قبل بدء شهر رمضان

وأشاد الخبير الاقتصادي بإطلاق هذه المعارض مبكرا قبل بدء شهر رمضان، فضلا عن أن ضخ كميات كبيرة من السلع في المعارض يخلق نوعًا من الطمأنينة لدى المواطن بأن السلع متوافرة.