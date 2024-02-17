السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

التحالف الوطنى: توزيع 5 ملايين كرتونة ومليون كيلو لحم فى رمضان

استعدادات التحالف
استعدادات التحالف الوطني لشهر رمضان

كشف اللواء ممدوح شعبان، عضو التحالف الوطني، عن استعدادات التحالف لشهر رمضان الكريم، لدعم الأسر في كل محافظات مصر بتخصيص أكثر من نصف مليون كرتونة لهذه الأسر، مؤكدًا أن جمعية "الأورمان" تعمل على قاعدتين أساسيتين؛ الأولى هي عدم ازدواجية الاستفادة، والثانية تتمثل في المستفيد الحقيقي المستحق.

وأضاف مدير عام جمعية "الأورمان"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يشارك فيه الجمعيات الخيرية مثل جمعية "الأورمان" وبنك الطعام المصري، وجمعية "مصر الخير" التي تهدف إلى وعي المواطن المصري بأهمية العمل التطوعي، سواء داخل مصر أو خارجها للمشاركة في الأعمال الخيرية.

استعدادات التحالف الوطني لشهر رمضان

وأوضح مدير عام جمعية "الأورمان"، أن جهود التحالف الوطني لشهر رمضان المبارك ستصل إلى توزيع أكثر من 5 ملايين كرتونة، موضحًا أن كل كرتونة تحتوي على: (مكرونة، أرز، سكر، شاي، فول، عدس، سمنة)، مشيرًا إلى أنها تجمع كل مستلزمات البيت، بالإضافة إلى توزيع مليون كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

واختتم: "المجتمع المدني يعيش ملحمة مميزة على أرض مصر في مختلف المجالات لاستفادة المواطن المصري، حيث تضم خطة التحالف الوطني للرعاية بالأسر الأولى جميع المحافظات من أسوان، ومرسى مطروح لسيناء والوادي الجديد".

 

اللواء ممدوح شعبان عضو التحالف الوطني شهر رمضان المبارك استعدادات المجتمع المدنى

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