أستاذ مناخ: مصر تبذل جهدًا لتقليل تأثير التغيرات المناخية على الشعب

قال الدكتور على قطب، أستاذ المناخ، إن التغيرات المناخية مؤثرة في جميع محاور الحياة من محاور اقتصادية، وصحية، وزراعية، وبيئية وفي الري أيضًا، موضحًا أن جميع الظواهر الجوية والعناصر المناخية تؤثر تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على المجتمع.

وأضاف الدكتور علي قطب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التكنولوجيا والتقدم العلمي من أهم الظواهر التي تؤثر في تكيف الإنسان مع المناخ، لأنها تعطي فرصة للإنسان أن يستطيع التكيف مع المناخ ولكن بنسب محدودة، ولا يستطيع الإنسان منع وجود الظواهر المناخية ولكن تساعد التكنولوجيا على التكيف معها بشكل كبير مثل عند إخبار المجتمع بوجود أمطار كثيرة ويجب الالتزام بالمنزل فهذا يقلل من أضرار التي تلتحق بالإنسان بسبب هذه الظواهر، أو عند الاستفادة من أجهزة رفع السلوك وشفط المياه عند حدوث ظاهرة مناخية.

وأوضح أستاذ المناخ أن مصر تبذل جهدًا لتقليل تأثير التغيرات المناخية على الشعب، من خلال التوسع في إنشاء مدن جديدة حتى تستوعب الكثافة السكانية المتزاحمة في وسط العاصمة، مما يقلل من صعوبات التغيرات المناخية مثل حدوث موجات حرارية وسقوط الأمطار.