السبت 17 فبراير 2024
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خبير تكنولوجيا معلومات: التحول الرقمى يغير شكل الوظائف لكنه لا يهددها

المهندس تامر محمد
المهندس تامر محمد

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي وتطوره خلال الفترة الأخيرة هو أمر إيجابي جدًا على مستوى الأفراد والمؤسسات، موضحًا أن التحول الرقمي لن يكون سببا في فقدان الموظفين وظائفهم، لكنه سيعمل على زيادة الوظائف التي يعتمد عليها البشر.

وأوضح محمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن نتيجة التحول الرقمي والرقمنة سيكون تغيرا في شكل الوظائف بطبيعة التطور، مؤكدًا أنه بالعودة لـ100 عام مضت كان هناك عدد من الوظائف انتهت بفعل التطور والتكنولوجيا والعلم، مشددًا على أنه مع التحول الرقمي لا بد على المواطنين أن يتماشوا ويتطوروا معه.

مميزات التحول الرقمى وانعكاسه على الاقتصاد

أضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن كل الصناعات خلال الفترة الحالية أصبحت معتمدة بشكل كبير على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والعامل داخل المصنع لا بد أن يتطور لكي يتعامل مع الماكينات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والإنترنت، مؤكدًا أن التحول الرقمي يغير شكل الوظائف لكنه لا يهدد الوظائف البشرية.

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