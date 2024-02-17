السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: تداعيات الحرب فى غزة سوف تهدد بانهيار النظام العالمى

غزة
غزة

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بمؤتمر ميونخ للأمن له دلالة واضحة وهي أن الدولة المصرية تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي وسعيها الدائم لنقل الصراع إلى المنطقة. 

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سياسة حكومة الاحتلال هي سياسة حافة الهاوية، والتى ستؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وتنفيذ مخطط التهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين إلى الدولة المصرية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن مؤتمر ميونخ للأمن ينظر إلى القضايا الهامة التي تهدد السلم والأمن الدولي، وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الحرب في غزة تتصدر المباحثات.

دلالات مشاركة وزير الخارجية بمؤتمر ميونخ للأمن

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تسعى لإظهار التداعيات الكارثية في المنطقة، والتي ستؤدي وبشكل كبير إلى تهديد السلم والأمن، وبدون مبالغة تداعيات الحرب في غزة سوف تهدد بانهيار النظام العالمي إذا قامت إسرائيل بالاجتياح في رفح، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في ذلك الإطار لإيجاد حلول دبلوماسية وسياسية لوقف العدوان. 

أستاذ العلاقات الدولية مشاركة وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر ميونخ للأمن ا لاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رفح

مواد متعلقة

"بث مباشر".. مراسم اسقبال رسمية للرئيس أردوغان بقصر الاتحادية

بالأرقام.. حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

كاتب صحفى: زيارة أردوغان مصر تعتبر شهادة ميلاد جديدة للعلاقات الثنائية (فيديو)

بعد قليل.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

الرئيس السيسى يستقبل نظيره التركى فى مطار القاهرة (بث مباشر)

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تخطط لاستغلال سلاح السلع لتهجير الفلسطينيين

محلل سياسى: اجتماع القاهرة أمس بشأن غـزة شديد الأهمية.. وإسرائيل تُصر على التعنت

الأكثر قراءة

عاجل| توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

عاجل| حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

صوروهما في أوضاع مخلة.. قصة خطف شابين لطلب فدية 3 ملايين جنيه

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية