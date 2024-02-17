أستاذ علاقات دولية: تداعيات الحرب فى غزة سوف تهدد بانهيار النظام العالمى

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري بمؤتمر ميونخ للأمن له دلالة واضحة وهي أن الدولة المصرية تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته فيما يخص ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي وسعيها الدائم لنقل الصراع إلى المنطقة.

وأضاف حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سياسة حكومة الاحتلال هي سياسة حافة الهاوية، والتى ستؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وتنفيذ مخطط التهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين إلى الدولة المصرية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن مؤتمر ميونخ للأمن ينظر إلى القضايا الهامة التي تهدد السلم والأمن الدولي، وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الحرب في غزة تتصدر المباحثات.

دلالات مشاركة وزير الخارجية بمؤتمر ميونخ للأمن

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة المصرية تسعى لإظهار التداعيات الكارثية في المنطقة، والتي ستؤدي وبشكل كبير إلى تهديد السلم والأمن، وبدون مبالغة تداعيات الحرب في غزة سوف تهدد بانهيار النظام العالمي إذا قامت إسرائيل بالاجتياح في رفح، وبالتالي الدولة المصرية تتحرك في ذلك الإطار لإيجاد حلول دبلوماسية وسياسية لوقف العدوان.