"بث مباشر".. مراسم اسقبال رسمية للرئيس أردوغان بقصر الاتحادية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل، لقطات حية من مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية.

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي أردوغان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما بقصر الاتحادية، مع إطلاق 21 طلقة.

قمة مصرية - تركية

ويعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان؛ لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وستتناول مباحثات القمة المصرية - التركية، العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.