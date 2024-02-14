الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بث مباشر".. مراسم اسقبال رسمية للرئيس أردوغان بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى ونظيره
الرئيس السيسى ونظيره التركى أردوغان

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل، لقطات حية من مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية. 

واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي أردوغان، حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما بقصر الاتحادية، مع إطلاق 21 طلقة. 

قمة مصرية - تركية

ويعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان؛ لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وستتناول مباحثات القمة المصرية - التركية، العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

 

اكسترا نيوز مراسم استقبال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرس الشرف طيب أردوغان

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