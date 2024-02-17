السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: مشروع "إدارة تلوث الهواء" يهدف لتحسين جودة حياة المصريين

عبدالمسيح سمعان
عبدالمسيح سمعان

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مشروع "إدارة تلوث الهواء" من المشروعات الرائدة التي تنفذها الدولة في إطار خطة التنمية الشاملة 2030، وأول أهدافها تحسين جودة الحياة للمصريين، وهذا المشروع سوف يحسن من جودة الحياة بشكل عام. 

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع "إدارة تلوث الهواء" يهدف إلى جودة الحياة لكل المصريين، متابعًا: لن تكون هناك جودة حياة إلا بالتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها كافة، وتقليل الملوثات الناتجة عن حرق المخلفات، كما يهدف إلى إقامة بنية تحتية والتكيف مع التغيرات المناخية. 

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أن مصر لديها 90 مليون طن مخلفات سنويًا، ومنها الصلبة والقمامة 26 طنًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث أصبحت هناك آلية للاستفادة من قش الأرز كأعلاف للماشية وسماد زراعي بدلًا من حرقه.

الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية مشروع إدارة تلوث الهواء جودة الحياة للمصريين 90 مليون طن مخلفات

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