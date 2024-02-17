السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير سياحى: سياحة اليخوت غنية وتوفر عائدًا كبيرًا

وليد البطوطى
وليد البطوطى

قال الدكتور وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن الحكومة تنظم الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت، مضيفًا: "سياحة اليخوت غنية وأرقامها كبيرة جدًا عالميًا، وهي نمط كبير يوفر عائدًا ودخلًا كبيرًا متنوعًا، خاصة أنها ليست مقتصرة على البحار فقط". 

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بكل الأنماط السياحية، حيث إن الدولة وفرَّت البنية التحتية لسياحة اليخوت بداية من إنشاء مراسي، وأماكن لرسو اليخوت، وطرق مميزة وسريعة، إذ تتيح الدولة فرصًا من خلال الرسو في البحر الأحمر والذهاب إلى القاهرة؛ لزيارة الأماكن الأثرية والمساجد ومتحف الحضارة والقلعة والمتحف المصري الكبير.

وأوضح الخبير السياحي، أنه سيكون هناك قطار يسهل الوصول للأماكن الأثرية والدولة تعمل على توفير كل البنية التحتية لتكون هناك سياحة مستدامة في العديد من المناطق الأثرية.

الخبير السياحي لسياحة اليخوت البحار إنشاء مراسي الحكومة تنظم الملتقى الترويجي والدولة المناطق الأثرية

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