الأحد 18 فبراير 2024
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توك شو

أستاذ مناعة يحذر من حقنة البرد: "تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى" (فيديو)

حقنة البرد
حقنة البرد

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، من تناول حقنة البرد، مؤكدًا أنها لا تأثير لها على الفيروسات المسببة للبرد أو الإنفلونزا.

وأوضح "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حقنة البرد عبارة عن مركب من الكورتيزون ومسكن ومضاد حيوي، وهذه المكونات لا علاقة لها بالفيروسات ولا تؤثر على مسارها، كما أنها تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمي.

وأضاف "عقبة"، أن بعض الأشخاص قد يشعرون بأعراض تشبه البرد أو الإنفلونزا بسبب الأدوية بما في ذلك مكونات حقنة البرد، مؤكدًا أن هذه التركيبة لم يتم اختبارها أو اعتمادها من قبل أي من شركات الأدوية العالمية أو المحلية.

أشرف عقبة يتحدث عن خطورة "حقنة البرد"

وشدد "عقبة"، على أن حقنة البرد هي حل مؤقت لا تأثير له على المرض نفسه، بينما قد تكون لها آثار سلبية خطيرة خاصة على مرضى السكر والضغط، بسبب احتوائها على الكورتيزون الذي قد يرفع مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

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