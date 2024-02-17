كارثة جديدة بسبب "حقنة البرد" فى الطالبية.. وتحرك قانونى ضد صيدلى ومساعده

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع صيدلي ومساعده لتسببهما في إصابة طفل بحالة إعياء، بعد أن تم حقنه بـ"حقنة البرد" داخل صيدلية في الطالبية.

وكشفت التحقيقات عن أن المُبلغ اصطحب ابنه "آدم"، 3 سنوات، يعاني من ارتفاع درجات الحرارة بسبب نزلة برد، إلى الصيدلية المشار إليها، وقام الصيدلي ومساعده بإعطاء الطفل حقنة برد ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وجري نقل الطفل إلى مستشفى الدمرداش.

وأفادت التحقيقات بأن الصيدلي يمارس مهنة الطب دون ترخيص، ومساعده حاصل على دبلوم.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من حداد يتهم فيه صيدليا ومساعده بالتسبب في حالة إعياء لنجله عقب إعطائه حقنة برد داخل صيدلية كائنة بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.