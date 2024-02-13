التحقيق في حريق شقة سكنية بالوراق

تحقق النيابة العامة في جنوب الجيزة، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق في الجيزة، لبيان أسبابه، وحصر خسائره، واستعلمت عن الحالة الصحية لشخص أُصيب في الحريق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق، بمحافظة الجيزة.

كانت البداية حينما انتقل فريق من رجال الأمن بالجيزة إلى محل الواقعة بصحبة فريق الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وتبين اصابة شخص.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.