الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في حريق شقة سكنية بالوراق

حريق شقة
حريق شقة

تحقق النيابة العامة في جنوب الجيزة، في حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق في الجيزة، لبيان أسبابه، وحصر خسائره، واستعلمت عن الحالة الصحية لشخص أُصيب في الحريق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه.

 

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السيطرة على حريق فى منزل بكرداسة

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المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق مصنع أخشاب بمصر القديمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوراق، بمحافظة الجيزة.

كانت البداية حينما انتقل فريق من رجال الأمن بالجيزة إلى محل الواقعة بصحبة فريق الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وتبين اصابة شخص. 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

حريق الوراق النيابة العامة المعمل الجنائي الحماية المدنية

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